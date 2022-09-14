Назначен руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайской области назначен Рамиль Досмаганбетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Рамиль Майшуланович окончил Евразийский национальный университет и инновационный Евразийский университет. Начинал работу в отделах аппарата акимов Сарыаркинского и Алматинского районов города Астаны. Был руководителем отдела благоустройства аппарата акима района в столице, заместителем акима Алматинского и Байконырского районов столицы.