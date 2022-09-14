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    09:36, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Назначен руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Абайской области

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайской области назначен Рамиль Досмаганбетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Рамиль Майшуланович окончил Евразийский национальный университет и инновационный Евразийский университет. Начинал работу в отделах аппарата акимов Сарыаркинского и Алматинского районов города Астаны. Был руководителем отдела благоустройства аппарата акима района в столице, заместителем акима Алматинского и Байконырского районов столицы.


    Теги:
    Назначения Абайская область
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