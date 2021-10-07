Назначен руководитель управления образования Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Жамбылской области - новый руководитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распоряжением акима Жамбылской области, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан руководителем управления образования Жамбылской области назначен Бейкут Жамангозов.

52-летний Бейкут Жамангозов имеет три высших образования - Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова по специальности «Физическая культура и труд», Кыргызско-Российская академия образования по специальности «Юриспруденция», Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «Финансы».

Трудовую деятельность начал в 1990 году учителем средней школы №36 имени Н.Сауранбаева села Шарбакты Кордайского района. В 1995 - 2003 годы работал директором этой школы.

С 2003 по 2008 годы – заместитель начальника отдела образования акимата Кордайского района.

С 2008 по 2010 годы – заместитель акима Кордайского района.

В 2010 - 2012 – заместитель начальника управления образования Жамбылской области.

С сентября 2012 года работал в должности заместителя акима Кордайского района.

С марта 2021 года до сегодняшнего дня возглавлял управление внутренней политики Жамбылской области.