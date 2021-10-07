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    20:30, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Назначен руководитель управления образования Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Жамбылской области - новый руководитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Распоряжением акима Жамбылской области, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан руководителем управления образования Жамбылской области назначен Бейкут Жамангозов.

    52-летний Бейкут Жамангозов имеет три высших образования - Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова по специальности «Физическая культура и труд», Кыргызско-Российская академия образования по специальности «Юриспруденция», Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «Финансы».

    Трудовую деятельность начал в 1990 году учителем средней школы №36 имени Н.Сауранбаева села Шарбакты Кордайского района. В 1995 - 2003 годы работал директором этой школы.

    С 2003 по 2008 годы – заместитель начальника отдела образования акимата Кордайского района.

    С 2008 по 2010 годы – заместитель акима Кордайского района.

    В 2010 - 2012 – заместитель начальника управления образования Жамбылской области.

    С сентября 2012 года работал в должности заместителя акима Кордайского района.

    С марта 2021 года до сегодняшнего дня возглавлял управление внутренней политики Жамбылской области.


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    Назначения Образование Жамбылская область
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