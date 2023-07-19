Назначен руководитель управления образования Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима региона на должность руководителя управления образования Атырауской области назначен Ерлан Сламбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Коллективу нового руководителя представил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

Ерлан Сламбеков родился в 1983 году в городе Темиртау. Окончил Сельчукский университет (Турция) по специальности «История». Является магистром истории Актюбинского государственного педагогического университета имени К. Жубанова, доктором PhD Евразийского национального университета по специальности «Педагогика и психология».

Прошел обучение в Mindsteps TM и ASCD в США, в North London Grammar School в Великобритании, а также в образовательных центрах Астаны и Алматы.

Ерлан Сламбеков руководил несколькими отечественными школами. Является автором многих работ и статей. В числе его воспитанников - победители областных, республиканских и международных образовательных олимпиад. Обладатель нагрудного знака имени «Ы. Алтынсарина».

Трудовой стаж: 09.2005 - 08.2006 гг. - учитель истории в Есикском казахско-турецком лицее-интернате им. А. Малькеева; 08.2006 - 08.2009 гг. - заместитель директора по воспитательной работе ГУ «Казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных мальчиков Актюбинской области»; 09.2009 - 08.2011 гг. - заместитель директора по воспитательной работе в ГУ «Казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных мальчиков» управления образования Костанайской области; 09.2011 - 08.2013 гг. - заместитель директора по воспитательной работе колледжа им. Сулеймана Демиреля; 09.2013 - 08.2014 гг. - заместитель директора по профильному обучению в ГУ «Казахско-турецкая специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЗКО» управления образования ЗКО; 09.2014 - 07.2015 гг. - заместитель директора по воспитательной работе в ГУ «Казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных мальчиков города Астаны»; 07.2015 - 08.2019 гг. - директор КГП «Лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных девочек акимата г. Астаны; 10.2019 - 11.2020 гг. - директор Гуманитарного колледжа - Нур-Султан; 09.2021-05.2023 гг. - директор КГП «Специализированная школа-лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных мальчиков» управления образования Жамбылской области;

С 05.2023 года до нынешнего назначения был исполняющим обязанности(заместитель) директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения»Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования«Министерства просвещения РК.