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Назначен руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области

24 Августа 2021 21:35
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Назначен руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области возглавила Айгерим Кабылтаева. Нового руководителя во время аппаратного совещания представил глава региона Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщила в Telegram пресс-служба акимата Павлодарской области, Айгерим Кабылтаева родилась в 1984 году в Экибастузе. В 2005 году окончила Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности «Химия», а в 2010 году в этом же вузе получила степень магистра по специальности «Экология».

Трудовой путь начала в 2006 году переводчиком Павлодарского областного территориального управления охраны окружающей среды. С 2007 года перешла на государственную службу, став ведущим специалистом этого же ведомства. В 2008 году перешла на должность главного специалиста отдела экологического регулирования в Иртышском департаменте экологии Павлодарской области.

В 2011 году возглавила отдел при региональном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования. В 2016 году назначена заместителем руководителя управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области, где проработала до настоящего времени.


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#Павлодарская область   #Назначения  
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