РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:21, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назначен руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Абайской области

    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В результате конкурса на должность руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Абайской области назначен Айдар Ибраев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Айдар Ибраев родился в Курчумском районе, Восточно-Казахстанской области. В 2000 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности казахский язык и литература, в 2009 году - по специальности юриспруденция.

    Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом областной газеты «Дидар». С 2004 по 2006 годы - ведущий специалист пресс-службы акимата ВКО. С 2006 по 2007 годы - главный специалист организационно-инспекторского отдела аппарата акима области. С 2007 по 2009 годы - помощник заместителя акима области. С 2009 по 2010 годы - начальник административного отдела управления здравохранения ВКО. С 2010 по 2011 годы - начальник административного отдела управления образования ВКО. С 2011 по 2012 годы - начальник отдела культуры и искусства управления культуры ВКО.

    С 2012 по 2013 годы - заместитель акима Уланского района. С марта по октябрь 2013 года - директор областной государственной филармонии управления культуры ВКО. Руководил аппаратом акима Жарминского района. С сентября 2015 года был заместителем акима Жарминского района.


    Теги:
    Назначения Абайская область
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!