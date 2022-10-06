Назначен руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В результате конкурса на должность руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Абайской области назначен Айдар Ибраев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Айдар Ибраев родился в Курчумском районе, Восточно-Казахстанской области. В 2000 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности казахский язык и литература, в 2009 году - по специальности юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом областной газеты «Дидар». С 2004 по 2006 годы - ведущий специалист пресс-службы акимата ВКО. С 2006 по 2007 годы - главный специалист организационно-инспекторского отдела аппарата акима области. С 2007 по 2009 годы - помощник заместителя акима области. С 2009 по 2010 годы - начальник административного отдела управления здравохранения ВКО. С 2010 по 2011 годы - начальник административного отдела управления образования ВКО. С 2011 по 2012 годы - начальник отдела культуры и искусства управления культуры ВКО.

С 2012 по 2013 годы - заместитель акима Уланского района. С марта по октябрь 2013 года - директор областной государственной филармонии управления культуры ВКО. Руководил аппаратом акима Жарминского района. С сентября 2015 года был заместителем акима Жарминского района.