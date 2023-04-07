Назначен руководитель управления культуры Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 7 апреля, глава региона Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления культуры Мангистауской области. Им стал Абилкаир Байпаков, ранее занимавший должность заместителя акима города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Абилкаир Байпаков окончил Актауский Университет им Ш.Есенова и Международную Академию труда по специальностям «История и право» и «Государственное и местное управление».

Трудовой путь начал в 1999 году преподавателем кафедры истории и философии Актауского университета им Ш. Есенова. С 2000 по 2020 год занимал должности главного специалиста, начальника отдела департамента внутренней политики Мангистауской области, первого заместителя председателя Актауского городского филиала НДП «Нур Отан», руководителя аппарата акима г.Актау, акима с.Баянды, директора административного департамента АО «НК «СПК «Каспий», заведующего отдела организационно-партийной работы НДП МОФ «Нур Отан», руководителя аппарата акима Каракиянского района, начальника отдела административно-кадровых работ ТОО «СП «Caspi Bitum».

С августа 2020г. по настоящее время - заместитель акима г. Актау.