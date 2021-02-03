Назначен руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области назначили нового руководителя управления культуры, архивов и документации региона. Ею стала Айгуль Сабитова, возглавлявшая отдел культуры и развития языков города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айгуль Баубековна Сабитова родилась 20 мая 1964 г. в селе Еленовка Кокчетавского района, Кокчетавской области. В 1982 году окончила Кокчетавский библиотечный техникум, в 1994 году - Омский филиал Алтайского государственного института культуры. По образованию - клубный работник и руководитель самодеятельного хорового коллектива, организатор культурно-досуговой деятельности.

Трудовую деятельность начала методистом в Кокчетавском районном отделе культуры в 1982 году. С 1985 по 1994 годы была методистом Дома культуры Кокчетавского района, после назначена директором районного дома культуры «Кокше». В 2003 году была избрана депутатом Кокшетауского городского маслихата, занималась вопросами социального характера.

Последнее место работы - руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков города Кокшетау»

С 3 февраля 2021 года назначена руководителем управления культуры, архивов и документации Акмолинской области.

А. Сабитова награждена медалями «Қазақстан Республикасы Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан маслихаттарына 20 жыл» (2014), нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі» (2012), «Золотая звезда«Балалар үшін» (2014).