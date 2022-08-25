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Назначен руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Абайской области
25 Августа 2022 15:47

Назначен руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур руководителем управления координации занятости и социальных программ Абайской области назначена Айнур Султанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Айнур Ораловна родилась в Уланском районе ВКО. Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет, Алматинскую академию экономики и статистики.

Начинала работу специалистом департамента образования ВКО. Работала главным специалистом финансово-экономического отдела управления образования ВКО. Возглавляла различные отделы управления образования ВКО – планирования, анализа и мониторинга стратегических и программных документов; экономики, планирования и прогнозирования; планирования и анализа государственного учреждения.

С 2015 по 2017 годы – заместитель руководителя управления образования ВКО;

С 2017 по 2020 годы – руководитель отдела экономической политики и анализа управления экономики и бюджетного планирования ВКО;

С 2020 по 2022 годы – заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ ВКО.


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