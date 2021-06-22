Назначен руководитель управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Актюбинской области Ондасына Уразалина руководителем управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области назначен Асланбек Шуиншалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Асланбек Серикович Шуиншалиев в 2012 году окончил Казахско-русский международный университет по специальности «Бакалавр юриспруденции», в 2014 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Бакалавр экономики и бизнеса».

Трудовую деятельность начал в 2007 году делопроизводителем Алгинского районного отдела финансов.

С 2007 по 2012 годы работал ведущим специалистом департамента по защите прав детей Актюбинской области, главным специалистом межрегиональной инспекции по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции.

С 2012 по 2020 годы работал руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каргалинского района, акимом Бадамшинского сельского округа, руководителем отдела финансов Алгинского района, главным инспектором отдела регионального развития аппарата акима Актюбинской области, заместителем акима Каргалинского района.

До назначения трудился руководителем отдела по взаимодействию с правоохранительными органами аппарата акима Актюбинской области.