Назначен руководитель управления информации и общественного развития Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Азилхан Абеуов назначен руководителем управления информации и общественного развития Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распоряжением акима Павлодарской области руководителем областного управления информации и общественного развития назначен Абеуов Азилхан Каригулович», - сообщила пресс-служба акимата Павлодарской области.

Азилхан Абеуов имеет два высших образования. В 1995-1999 году учился в Жезказганском университете по специальности преподаватель английского и немецкого языков. В 2015 году окончил Эстонскую школу дипломатии по специальности международные отношения и европейская интеграция.

На государственной службе трудится более 10 лет. Работал руководителем управления мониторинга индустриально-инновационного развития Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. С августа 2016 года занимал должность заместителя акима Баянаульского района. До назначения на новую должность работал акимом Щербактинского района.