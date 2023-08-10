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    17:12, 10 Август 2023 | GMT +6

    Назначен руководитель управления информации и общественного развития Павлодарской области

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    Фото: gov.kz
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Азилхан Абеуов назначен руководителем управления информации и общественного развития Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распоряжением акима Павлодарской области руководителем областного управления информации и общественного развития назначен Абеуов Азилхан Каригулович», - сообщила пресс-служба акимата Павлодарской области.

    Азилхан Абеуов имеет два высших образования. В 1995-1999 году учился в Жезказганском университете по специальности преподаватель английского и немецкого языков. В 2015 году окончил Эстонскую школу дипломатии по специальности международные отношения и европейская интеграция.
    На государственной службе трудится более 10 лет. Работал руководителем управления мониторинга индустриально-инновационного развития Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. С августа 2016 года занимал должность заместителя акима Баянаульского района. До назначения на новую должность работал акимом Щербактинского района.


    Теги:
    Назначения Павлодарская область
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