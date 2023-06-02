Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом акима Атырауской области Серика Шапкенов на должность руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля региона назначен Нариман Бигали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Нового руководителя коллективу представил заместитель акима области Кайрат Нуртаев.
Нариман Бигали получил образование по специальности «История» в Атырауском государственном университете им. Х. Досмухамедова, по специальности «Право» в Западно-Казахстанском инженерно-гуманитарном университете, по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем.