Назначен руководитель управления ГАСК Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Абайской области назначен Азамат Байказаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Управление будет заниматься вопросами государственного архитектурно-строительного контроля и инспекцией труда.

Азамат Каирбекович родился в Самарском районе ВКО. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет им. Серикбаева, Карагандинский государственный технический университет.

Трудовой путь начинал специалистом по работе с населением Комитета местного самоуправления в городе Усть-Каменогорске. Затем работал инструктором аппарата городского маслихата, специалистом различных отделов управления строительства, архитектуры и ЖКХ ВКО, управления строительства и архитектуры ВКО, управления жилищно-коммунального хозяйства и развития дорог ВКО, заместителем начальника управления энергетики, ЖКХ, строительства и транспорта ВКО.

С 2005 по 2007 годы – начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО. В последующие годы занимал должности вице-президента, советника, управляющего директора АО «Казтехнологии» при Министерстве обороны РК. Работал управляющим директором АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Астана». С 2021 по 2022 годы – заместитель директора департамента по оказанию возмещения экспортерам АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» города Нур-Султана.







