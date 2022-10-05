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    14:04, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назначен руководитель управления ГАСК Абайской области

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Абайской области назначен Азамат Байказаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Управление будет заниматься вопросами государственного архитектурно-строительного контроля и инспекцией труда.

    Азамат Каирбекович родился в Самарском районе ВКО. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет им. Серикбаева, Карагандинский государственный технический университет.

    Трудовой путь начинал специалистом по работе с населением Комитета местного самоуправления в городе Усть-Каменогорске. Затем работал инструктором аппарата городского маслихата, специалистом различных отделов управления строительства, архитектуры и ЖКХ ВКО, управления строительства и архитектуры ВКО, управления жилищно-коммунального хозяйства и развития дорог ВКО, заместителем начальника управления энергетики, ЖКХ, строительства и транспорта ВКО.

    С 2005 по 2007 годы – начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО. В последующие годы занимал должности вице-президента, советника, управляющего директора АО «Казтехнологии» при Министерстве обороны РК. Работал управляющим директором АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Астана». С 2021 по 2022 годы – заместитель директора департамента по оказанию возмещения экспортерам АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» города Нур-Султана.




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    Назначения Абайская область
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