10:13, 05 Октябрь 2022 | GMT +6
Назначен руководитель управления физкультуры и спорта Абайской области
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления физической культуры и спорта Абайской области назначен Ержан Абылкасимов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Ержан Ануарбекович окончил Государственный университет «Семей» по специальности физическая культура и спорт. Магистр физической культуры и спорта, доктор PhD.
В университете имени Шакарима города Семея с 2001 года работал старшим преподавателем кафедры «Физическая культура и спорт», с 2016 года по 2022 годы – исполняющий обязанности ассоциированного профессора этой же кафедры.
Награжден Нагрудным знаком Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК, Почетным знаком Национального олимпийского Комитета РК.