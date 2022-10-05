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    10:13, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назначен руководитель управления физкультуры и спорта Абайской области

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления физической культуры и спорта Абайской области назначен Ержан Абылкасимов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Ержан Ануарбекович окончил Государственный университет «Семей» по специальности физическая культура и спорт. Магистр физической культуры и спорта, доктор PhD.

    В университете имени Шакарима города Семея с 2001 года работал старшим преподавателем кафедры «Физическая культура и спорт», с 2016 года по 2022 годы – исполняющий обязанности ассоциированного профессора этой же кафедры.
    Награжден Нагрудным знаком Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК, Почетным знаком Национального олимпийского Комитета РК.

    Теги:
    Акимат Спорт Назначения Абайская область
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