Назначен руководитель управления физкультуры и спорта Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления физической культуры и спорта Абайской области назначен Ержан Абылкасимов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ержан Ануарбекович окончил Государственный университет «Семей» по специальности физическая культура и спорт. Магистр физической культуры и спорта, доктор PhD.

В университете имени Шакарима города Семея с 2001 года работал старшим преподавателем кафедры «Физическая культура и спорт», с 2016 года по 2022 годы – исполняющий обязанности ассоциированного профессора этой же кафедры.

Награжден Нагрудным знаком Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК, Почетным знаком Национального олимпийского Комитета РК.