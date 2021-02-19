Назначен руководитель управления физической культуры и спорта ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области назначен новый руководитель областного управления физической культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня назначен новый руководитель управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области Уалханов Досжан Нурбаевич», - сообщается на аккаунте департаменте спорта ВКО в Instagram .

Досжан Уалханов родом из Катон-Карагайского района. С 2015 года является руководителем волейбольного клуба «Алтай».

Напомним, ранее должность руководителя управления физической культуры и спорта занимал Денис Рыпаков.