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    19:50, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Назначен руководитель управления физической культуры и спорта ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области назначен новый руководитель областного управления физической культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня назначен новый руководитель управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области Уалханов Досжан Нурбаевич», - сообщается на аккаунте департаменте спорта ВКО в Instagram .

    Досжан Уалханов родом из Катон-Карагайского района. С 2015 года является руководителем волейбольного клуба «Алтай».
    Напомним, ранее должность руководителя управления физической культуры и спорта занимал Денис Рыпаков.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Назначения
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