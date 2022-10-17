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Назначен руководитель управления финансов Атырауской области
17 Октября 2022, 22:11

Назначен руководитель управления финансов Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Атырауской области на должность руководителя областного управления финансов назначен Мейржан Мукасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мейржан Мукасов окончил Атырауский аграрно-технический колледж, Атырауский университет нефти, Московский экономический университет.

Трудовую деятельность начинал в Атырауском городском акимате.

В 2013-2015 годах работал специалистом, исполняющим обязанности главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау.

В 2015-2016 годах работал в секторе координации отношений с населением отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау, в 2016-2018 годах - в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города.

В 2018 году трудился менеджером АО «УК СЭЗ» НИНТ», исполняющим обязанности заведующего сектором государственных закупок и планирования отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Атырау…

2018-2019 гг. - менеджер отдела государственных закупок города Атырау, руководитель сектора планирования.

С 2019 по 2020 годы работал заместителем руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

С июня 2020 года был руководителем Атырауского городского отдела финанс


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