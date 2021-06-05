Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области назначен Ержан Салханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ержан Салханов родился в 1984 году в Павлодаре. В 2006 он окончил Павлодарской государственный университет им. С. Торайгырова по специальности «Промышленная теплоэнергетика», а в 2009 году - по специальности «Юриспруденция».

Трудовой путь начал в 2007 году с должности оператора в павлодарском Центре информатизации и тестирования Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан. В том же году перешел в управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области в качестве главного специалиста.

В 2009 году был назначен экспертом в столичном департаменте развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов. В 2010 году перешел на работу в Министерство индустрии и новых технологий, где проработал до 2014 года, дослужившись до руководителя управления энергоэффективности при департаменте энергосбережения и энергоэффективности.

В 2014 году перешел на работу в Национальную палату предпринимателей на должность эксперта Секретариата комитета энергетики. В том же году стал руководителем управления по развитию возобновляемых источников энергии ТОО «Samruk - Green Energy». Начиная с 2015 года, работал в различных структурах квазигосударственного и частного сектора - АО «Самрук - Энерго», ТОО «Qaz Appartment Service Company», АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности».

В 2019 году вернулся в Павлодар и был назначен заместителем областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.