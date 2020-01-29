Назначен руководитель Управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангистауской области Серикбая Трумова на должность руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области назначен Хамиев Айдос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Айдос Тангалиевич Хамиев имеет высшее образование по специальностям «Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство», «юриспруденция», «деловое администрирование».

Трудовую деятельность начал в 2005 году мастером строительного участка ТОО «Бисентин».

С 2008 по 2009 гг. – работал главным специалистом отдела регулирования долевого участия в жилищном строительстве Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.

С 2010 по 2012 гг. – эксперт, главный эксперт, начальник управления Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 по 2013 гг. – заместитель директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области, директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2013 по 2015 гг. – руководитель Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан.

С 2015 по 2017 гг. – заместитель акима Зерендинского района Акмолинской области.

С 2017 по 2018 гг. - руководитель Управления строительства Мангистауской области.

С 2018 по 2020 гг. - аким Тупкараганского района Мангистауской области.



