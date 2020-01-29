+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -6 °С
USD 380.84 EUR 419.50
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен руководитель Управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области

29 Января 2020 17:42
Поделиться:
Назначен руководитель Управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангистауской области Серикбая Трумова на должность руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области назначен Хамиев Айдос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Новости по теме
Назначен начальник департамента полиции Алматы
Бывший глава полиции Алматы назначен начальником департамента полиции Алматинской области Назначен новый заместитель акима Усть-Каменогорска Президент назначил ряд послов Казахстана в странах мира

Айдос Тангалиевич Хамиев имеет высшее образование по специальностям «Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство», «юриспруденция», «деловое администрирование».

Трудовую деятельность начал в 2005 году мастером строительного участка ТОО «Бисентин».

С 2008 по 2009 гг. – работал главным специалистом отдела регулирования долевого участия в жилищном строительстве Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.

С 2010 по 2012 гг. – эксперт, главный эксперт, начальник управления Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 по 2013 гг. – заместитель директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области, директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2013 по 2015 гг. – руководитель Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан.

С 2015 по 2017 гг. – заместитель акима Зерендинского района Акмолинской области.

С 2017 по 2018 гг. - руководитель Управления строительства Мангистауской области.

С 2018 по 2020 гг. - аким Тупкараганского района Мангистауской области.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Назначения, Мангистауская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив