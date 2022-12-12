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Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ Атырауской области

12 Декабря 2022, 14:14
Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня распоряжением акима Атырауской области на должность руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства назначен Айдулат Кенжебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Айдулат Кенжебеков окончил Атырауский государственный университет им. Халела Досмухамедова по специальности «Государственное и местное управление».

Стаж работы:

2008 год – исполняющий обязанности главного специалиста планово-договорного отдела управления энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области;

2008-2010 годы – главный специалист планово-договорного отдела управления энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области;

2010-2011 годы – начальник планово-договорного отдела управления энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области;

2011-2019 годы – заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области;

С 04.2019 года работал заместителем акима Кызылкогинского района Атырауской области.

Фото: gov.kz


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