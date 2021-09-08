Назначен руководитель управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На должность руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области распоряжением акима региона Ермека Маржикпаева назначен Данияр Куанышбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области, нового главу ведомства коллективу представил заместитель акима региона Малгаждар Таткеев, который отметил его большой профессиональный опыт в сфере государственного управления.

«В настоящий момент перед управлением стоят важные задачи – своевременно завершить подготовку к отопительному сезону и обеспечить газификацию населения пристоличных регионов, при этом успешно реализовывать и другие не менее значимые проекты в сфере энергетики и ЖКХ», - подчеркнул М. Таткеев.

Данияр Куанышбаев родился 15 января 1985 года в селе Гавриловке Рузаевского района Кокчетавской области. Имеет высшее экономическое образование. В 2006 году окончил университет имени Абая Мырзахметова, позднее - КГУ имени Ш. Уалиханова, получив степень бакалавра техники и технологий по специальности «Строительство».

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом департамента экономики и бюджетного планирования Акмолинской области. В 2008 году переведен главным специалистом, а в 2011 году назначен начальником отдела развития реального сектора. С декабря 2013 года являлся руководителем отдела экономики и бухгалтерского учета управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области. С апреля 2015 по 2018 год занимал должность заместителя руководителя вышеназванного управления. С 23 июля 2018 года был заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области.