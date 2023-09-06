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    15:14, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Назначен руководитель управления цифровизации и архивов Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Атырауской области руководителем управления цифровизации и архивов назначен Алмас Купжанов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Алмас Купжанов родился в 1993 году в городе Атырау. Окончил Евразийский национальный университет по специальности «Правоведение». Является магистром правоведения. Магистр местного управления Академии государственного управления при Президенте РК.


    2017 г. – главный специалист управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Атырауской области, главный специалист отдела финансового учета и управления персоналом управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области;

    2017 - 2019 гг. – главный специалист отдела развития туризма управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области;

    2019 - 2022 гг. – главный специалист государственно-правового отдела аппарата акима Атырауской области;

    Последнее место работы до назначения – руководитель отдела координации деятельности проектного управления аппарата акима Атырауской области.


    Управление цифровизации и архивов было зарегистрировано в управлении юстиции и создано 18 августа текущего года. Функциональная деятельность ведомства – формирование и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, повышение качества государственных услуг, а также координация деятельности проектного управления, архивных дел и обеспечение информационной безопасности.


    Теги:
    Назначения Атырауская область
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