Назначен руководитель управления цифровизации и архивов Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Атырауской области руководителем управления цифровизации и архивов назначен Алмас Купжанов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Алмас Купжанов родился в 1993 году в городе Атырау. Окончил Евразийский национальный университет по специальности «Правоведение». Является магистром правоведения. Магистр местного управления Академии государственного управления при Президенте РК.

2017 г. – главный специалист управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Атырауской области, главный специалист отдела финансового учета и управления персоналом управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области;

2017 - 2019 гг. – главный специалист отдела развития туризма управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области;

2019 - 2022 гг. – главный специалист государственно-правового отдела аппарата акима Атырауской области;

Последнее место работы до назначения – руководитель отдела координации деятельности проектного управления аппарата акима Атырауской области.

Управление цифровизации и архивов было зарегистрировано в управлении юстиции и создано 18 августа текущего года. Функциональная деятельность ведомства – формирование и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, повышение качества государственных услуг, а также координация деятельности проектного управления, архивных дел и обеспечение информационной безопасности.