Назначен руководитель управления цифровизации акимата Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Жамбылской области Архат Байказаков назначен руководителем управления цифровизации акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Байказаков Архат Кайратулы родился в 1990 году, имеет высшее образование. В 2012 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Экономика и бизнес».

Трудовой путь начал в 2010 году ведущим специалистом в управлении экономики и бюджетного планирования акимата Восточно-Казахстанской области.

В разные годы работал главным специалистом управления финансов акимата Восточно-Казахстанской области, главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима области, начальником хозяйственного управления аппарата акима Жамбылской области.

С августа 2020 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области.