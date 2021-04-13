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    15:43, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен руководитель управления цифровизации акимата Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Жамбылской области Архат Байказаков назначен руководителем управления цифровизации акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Байказаков Архат Кайратулы родился в 1990 году, имеет высшее образование. В 2012 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Экономика и бизнес».

    Трудовой путь начал в 2010 году ведущим специалистом в управлении экономики и бюджетного планирования акимата Восточно-Казахстанской области.

    В разные годы работал главным специалистом управления финансов акимата Восточно-Казахстанской области, главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима области, начальником хозяйственного управления аппарата акима Жамбылской области.

    С августа 2020 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области.


    Теги:
    Цифровой Казахстан Назначения Другие государственные органы Жамбылская область Акимат
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