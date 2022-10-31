Назначен руководитель управлении по вопросам молодежной политики Карагандинской области

31 Октября 2022, 12:08

31 Октября 2022, 12:08

Назначен руководитель управлении по вопросам молодежной политики Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Нового руководителя управления по вопросам молодежной политики назначили в Карагандинской области. Им стал Рауан Таран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вся трудовая деятельность Рауана Тарана связана со сферой молодежной политики.

В 2013 году Рауан Таран был принят на работу инспектором отдела координации и поддержки инициатив молодежи в Центре молодежных инициатив Карагандинской области.

Затем был заведующим отделом информационного обеспечения и социальных технологий в Молодежном ресурсном центре Карагандинской области.

В 2016 году перешел в управление по вопросам молодежной политики. Трудился в качестве главного специалиста отдела по работе с детскими и молодежными неправительственными организациями, а затем стал его руководителем.

С 2021 года и до настоящего назначения возглавлял отдел молодежных проектов и программ управления по вопросам молодёжной политики.