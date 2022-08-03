Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
3 Августа 2022 15:31

Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Жетысуской области, председателя совета по этике назначен Кобылан Манап. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Манап Кобылан Токбергенулы родился в 1975 году в Коксуском районе Алматинской области. Окончил Жетысуский университет имени И. Жансугурова по специальностям «Труд и техническое творчество» и «Юриспруденция», Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева и Казахский национальный аграрный университет.

Общий стаж работы на государственной службе более 14 лет.

Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области. Работал на должностях руководителя отдела, заместителя руководителя и руководителя указанного управления.

С 2011 по 2020 годы занимал должности акима Ескельдинского района Алматинской области, заместителя руководителя управления предпринимательства, заместителя руководителя Аппарата акима, а также управления архитектуры и градостроительства Алматинской области.

До назначения на должность работал заместителем руководителя, заведующим секретариата Совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области.


Фото: facebook.com/qyzmet.kz
Новости по теме
Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане
Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
Читайте также
Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане
Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
Назначен новый начальник департамента полиции Кызылординской области
Бауржан Аленов возглавил департамент полиции Алматинской области
Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы ДП Алматы
Толеген Оспанкулов назначен председателем Комитета труда и соцзащиты РК
Популярное
1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив