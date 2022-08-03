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Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
3 Августа 2022 12:42

Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - На должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Улытауской области, председателя совета по этике назначен Берик Ахметов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу областного акимата.

Ахметов Берик Мухамеджанович родился в 1961 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «Правоведение», а также Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Учет и аудит».

Общий стаж на государственной службе составляет более 36 лет.

Трудовую деятельность начал инспектором Жезказганского областного управления социального обеспечения. Занимал различные должности в органах прокуратуры Жезказганской и Карагандинской областей. С 2012 года трудится в территориальном департаменте уполномоченного органа в сфере государственной службы.

До назначения на должность работал заместителем руководителя, заведующим секретариата Совета по этике Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Карагандинской области.


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