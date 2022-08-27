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Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Актюбинской области
27 Августа 2022 10:08

Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На должность руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области, председателя совета по этике назначен Талант Медет, передает МИА «Казинформ».

Талант Бакбергенович Медет родился в 1980 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «Всемирная история» и Юридическую академию «Фемида» по специальности «Юриспруденция».

Общий стаж на государственной службе составляет более 18 лет.

Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом Управления внутренней политики Карагандинской области.

С 2008 года трудится в уполномоченном органе в сфере государственной службы. Занимал должности консультанта отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией, руководителя отдела прохождения государственной службы, управления прохождения государственной службы и профилактики коррупции, заместителя руководителя департамента Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области.

До назначения на должность работал руководителем управления ситуационного мониторинга и информационной безопасности департамента контроля в сфере государственной службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.


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