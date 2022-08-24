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    20:23, 23 Август 2022 | GMT +6

    Назначен руководитель столичного департамента госдоходов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Шынгыс Ануарбеков назначен руководителем департамента госдоходов по г. Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

    Ануарбеков Шынгыс Алибекович родился в 1979 году. По образованию – финансист, юрист. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.

    Стаж работы на госслужбе составляет 24 года. Трудовую деятельность начал в 1998 году специалистом отдела местных налогов, налоговым инспектором отдела проверок физических лиц Налогового комитета по Турксибскому району Алматы.

    С июня 1998 года по март 2014 года работал в различных должностях в налоговых органах от налогового инспектора до руководителя районного управления.

    С марта 2014 года был заместителем руководителя Налогового департамента по г. Алматы, департамента государственных доходов по Костанайской области.

    С июля 2015 года по май 2019 года работал руководителем управления камерального контроля Комитета государственных доходов МФ РК.

    С мая 2019 года по настоящее время работал руководителем департамента государственных доходов по Акмолинской области.

    Приказом министра финансов РК от 23 августа 2022 года №621-ж/қ назначен на должность руководителя департамента государственных доходов по г. Нур-Султан.


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