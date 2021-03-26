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Назначен руководитель проектного офиса «Adaldyq alany» МИОР РК по противодействию коррупции

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
26 Марта 2021, 14:55
Назначен руководитель проектного офиса «Adaldyq alany» МИОР РК по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с кадровыми изменениями, приказом Министра информации и общественного развития Тимур Джумурбаев назначен руководителем Проекта «Adaldyq alany» — внештатным советником министра информации и общественного развития Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. Куратором проекта «Adaldyq alany» определен руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития РК Серик Егизбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В ведомстве напомнили, что по поручению Елбасы антикоррупционные проектные офисы действуют в масштабах всей страны.

Сегодня проект «Adaldyq alany» МИОР РК является уникальной площадкой – мостом, объединяющим усилия государства и общества в борьбе с коррупцией.

Телефоном доверия МИОР РК является личный контактный номер руководителя проектного офиса «Adaldyq alany», внештатного советника Министра информации и общественного развития Республики Казахстан по противодействию коррупции Тимура Джумурбаева: +7 777 051 6694.

Электронный адрес проектного офиса «Адалдық алаңы»: adaldyqaqdm@qogam.gov.kz.

Тимур Джумурбаев родился 9 сентября 1998 года в городе Жезказгане Карагандинской области.

Имеет диплом Пекинского колледжа политики и юриспруденции по специальности «Международное экономическое право», учится на бакалавра востоковедения факультета международных отношений ЕНУ имени Льва Гумилева. Является руководителем республиканской молодежной организации «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана.

Автор книги «Жезказган. История в лицах».

В 2016 году возглавлял молодежную организацию «Шаңырақ» Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области. В 2018 году избран заместителем председателя Республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы».


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