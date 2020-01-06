+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -9 °С
USD 381.20 EUR 426.64
RUB 6.14 CNY 54.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен руководитель отдела физкультуры и спорта Актобе

6 Января 2020 19:05
Поделиться:
Назначен руководитель отдела физкультуры и спорта Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Руководителем отдела физической культуры и спорта Актобе назначен Аманбай Нурмуханбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

Новости по теме

Аскар Нурумжанов назначен председателем правления АО «Казтелерадио»
Новые ректоры назначены в Павлодарском и Атырауском университетах Кадровые назначения в РК за неделю Аян Дуйсембаев назначен советником акима Мангистауской области

Аманбай Нурмуханбетов родился в 1982 году. Образование высшее, окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова по квалификации преподаватель физической культуры, а также здесь же получил квалификацию бакалавр права.

Работал учителем физической культуры средней школы имени Абая, охраником ТОО «Груп 4 Секуритас Казахстан», инструктором по спорту Кенкиякской средней школы, ведущим специалистом, главным специалистом управления туризма, физической культуры и спорта Актюбинской области, главным специалистом управления культуры, архивов и документации Актюбинской области, заместителем директора ДЮСШ Актобе, заместителем директора СДЮСШОР, руководителем отдела управления физической культуры и спорта Актюбинской области.

До назначения на данную должность работал заместителем акима Темирского района.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Спорт, Назначения,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив