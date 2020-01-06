Назначен руководитель отдела физкультуры и спорта Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Руководителем отдела физической культуры и спорта Актобе назначен Аманбай Нурмуханбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.
Аманбай Нурмуханбетов родился в 1982 году. Образование высшее, окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова по квалификации преподаватель физической культуры, а также здесь же получил квалификацию бакалавр права.
Работал учителем физической культуры средней школы имени Абая, охраником ТОО «Груп 4 Секуритас Казахстан», инструктором по спорту Кенкиякской средней школы, ведущим специалистом, главным специалистом управления туризма, физической культуры и спорта Актюбинской области, главным специалистом управления культуры, архивов и документации Актюбинской области, заместителем директора ДЮСШ Актобе, заместителем директора СДЮСШОР, руководителем отдела управления физической культуры и спорта Актюбинской области.
До назначения на данную должность работал заместителем акима Темирского района.
- Лучшим следователем года в Актюбинской области стала молодая девушка
- Обновленную базу для тренировок получили футболисты ФК «Тараз»
- Арман Оспанов и Расул Мирзаев встретятся в Алматы
- Елсияр Канагатов назвал главную цель казахстанских спортсменов на юношеской Олимпиаде
- Юных казахстанских спортсменов проводили на Олимпиаду в столице
- Прием заявлений на назначение АСП начался в Актобе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана