Назначен руководитель Кызылординского регионального департамента КАЭНК МЭ РК
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Саламат Калжанов назначен руководитель Кызылординского регионального департамента КАЭНК МЭ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.
«Приказом ответственного секретаря Министерства энергетики РК Калжанов Саламат Сагинаевич назначен руководителем территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Кызылординской области», - говорится в сообщении.
Родился в 1964 году. Окончил КГУ имени Коркыта ата и Казахский гуманитарно-юридический университет.
Трудовую деятельность начал мастером в среднем профессионально-техническом училище в Аральском районе.
В 2007-2008 годах возглавлял областное управление энергетики и коммунального хозяйства, в 2008-2018 годах - территориальное подразделение Комитета по государственному энергетическому надзору Кызылординской области.
С 2018 года до нового назначения – руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по г.Алматы.
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