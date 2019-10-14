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Назначен руководитель Кызылординского регионального департамента КАЭНК МЭ РК

14 Октября 2019 17:05
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Назначен руководитель Кызылординского регионального департамента КАЭНК МЭ РК

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Саламат Калжанов назначен руководитель Кызылординского регионального департамента КАЭНК МЭ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

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«Приказом ответственного секретаря Министерства энергетики РК Калжанов Саламат Сагинаевич назначен руководителем территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Кызылординской области», - говорится в сообщении.

Родился в 1964 году. Окончил КГУ имени Коркыта ата и Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал мастером в среднем профессионально-техническом училище в Аральском районе.

В 2007-2008 годах возглавлял областное управление энергетики и коммунального хозяйства, в 2008-2018 годах - территориальное подразделение Комитета по государственному энергетическому надзору Кызылординской области.

С 2018 года до нового назначения – руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по г.Алматы.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Назначения,
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