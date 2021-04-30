Назначен руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области возглавил Жасулан Джумашев, ранее занимавший аналогичный пост в Западно-Казахстанской области. Нового руководителя правоохранительному блоку и главе региона Абылкаиру Скакову представил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает МИА «Казинформ».

«Юрий Ильин отметил опыт работы Жасулана Джумашева в органах в области чрезвычайных ситуаций. Абылкаир Скаков пожелал новому руководителю успехов в работе и поблагодарил прежнего начальника областного департамента по ЧС Ернура Утегенова, проработавшего в регионе более двух лет. За ответственную службу ему вручили почетную грамоту. Согласно кадровой ротации, Ернур Утегенов перейдет на работу в Западно-Казахстанскую область», - сообщила пресс-служба областного акимата в Telegram.

Жасулан Джумашев родился в 1968 году в Уральской области. В 1990 году окончил Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи им. Маршала Советского союза В. Д. Соколовского, в 2003 году - Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан. Специальность по образованию - инженер по эксплуатации средств электросвязи, офицер с высшим военным образованием.

Трудовой путь начал в 1985 году в тресте «Уральсксельстрой». По окончании военного училища с 1990 по 1992 годы служил в мотострелковой дивизии специального назначения Комитета государственной безопасности CCCР.

С 1992 по 2001 годы работал в системе Внутренних войск Республики Казахстан.

С 2001 по 2004 годы - начальник управления воспитательной и социально-правовой работы – помощник командующего Республиканской гвардией, с 2004 по 2005 годы - руководитель аппарата командующего Республиканской гвардией.

В 2005 году возглавил департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

С 2008 по 2011 годы - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

С 2011 по 2012 годы занимал должность директора департамента информатизации и связи МЧС РК, а с 2012 по 2015 годы возглавлял департамент гражданской обороны МЧС РК.

С 2014 по 2016 годы Жасулан Джумашев был заместителем председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

С 2016 года работал на посту руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.