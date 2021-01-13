Назначен руководитель департамента госдоходов по Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов Республики Казахстан департамент государственных доходов по Павлодарской области возглавил Жаныбек Нуржанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области.

Нового руководителя на аппаратном совещании в областном акимате представил глава региона Абылкаир Скаков. Он отметил опыт работы Жаныбека Нуржанова и пожелал ему успехов в работе.

Жаныбек Нуржанов родился в 1972 году в Усть-Каменогорске. В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Экономист-маркетолог».

Трудовую деятельность начал в 1997 году инспектором налоговой службы по Усть-Каменогорску, также работал в налоговом комитете по ВКО. В начале 2000-х трудился в министерстве государственных доходов. В 2003 году Нуржанов был назначен заместителем начальника управления налогового комитета министерства финансов Республики Казахстан.

С 2004 по 2012 годы занимал должности заместителя руководителя налогового комитета по Алматинскому району Астаны, начальника налогового комитета по Актобе, начальника налогового управления по Костанаю, заместителя начальника налогового департамента по Атырауской области. С 2012 год по 2014 годы возглавлял налоговое управление по Атырау. С 2014 по 2019 годы был заместителем руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области. С 2019 года по настоящее время возглавлял департаменты в комитете государственных доходов министерства финансов.