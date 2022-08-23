Назначен руководитель департамента госдоходов по Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 23 августа 2022 года заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов представил акиму Абайской области и коллективу департамента государственных доходов региона Руслана Даниярова, передает МИА «Казинформ».

родился в 1972 году в селе Мерке Джамбульской области. По образованию экономист, юрист. Окончил Евразийский институт рынка, Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова.

Стаж работы на госслужбе составляет 26 лет. Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором налоговой инспекции по Торгайской области.

С ноября 1999 года по октябрь 2009 года работал в различных, в том числе руководящих должностях Налогового Комитета по Алматинскому району города Астаны.

С октября 2009 года по март 2020 года работал в различных, в том числе руководящих должностях Налогового комитета, а затем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С апреля 2020 года по апрель 2022 года - руководитель управления департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области.

Приказом Министра финансов РК от 23 августа 2022 года №620-ж/қ назначен на должность руководителя департамента государственных доходов по области Абай.