Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения
Назначен руководитель департамента экономических расследований по Жетысуской области
18 Августа 2022 10:33

Назначен руководитель департамента экономических расследований по Жетысуской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по Жетысуской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу назначен Талгат Танатаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Талгат Тургаутович Танатаров родился 20 февраля 1966 года в Карагандинской области.

Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президента РФ.

Полковник службы экономических расследований.

Трудовой путь начал в 1989 году в Вооруженных силах. В разные годы работал следователем, помощником военного прокурора ВВ РК, военным прокурором Карагандинского гарнизона и Заместителем главного военного прокурора Республики Казахстан. Занимал руководящие должности в органах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, Службе экономических расследований.


Фото: t.me/afm_rk

Новости по теме
Кадровые назначения в РК за неделю
Кайрат Мырзахметов назначен зампредседателя Комитета госимущества и приватизации
Гани Бейсембаев назначен вице-министром просвещения РК
Читайте также
Школу на 300 мест открыли в Жетысуской области
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме
Назначен заместитель акима Бурлинского района ЗКО
Кадровые назначения в РК за неделю
Кайрат Мырзахметов назначен зампредседателя Комитета госимущества и приватизации
Гани Бейсембаев назначен вице-министром просвещения РК
Айбат Ильясов назначен вице-министром просвещения РК
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив