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    16:42, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Назначен руководитель департамента экономических расследований по Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом Председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Жаната Элиманова на должность руководителя департамента экономических расследований по Жамбылской области назначен Бектембаев Кайрат Салимович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агенства по финмониторингу РК.

    Кайрат Бектембаев трудовую деятельность начал в 1991 году, проработал более 25 лет в органах финансовой полиции и госдоходов.

    C 2019 по 2020 годы был руководителем управления в ДЭР по Карагандинской области.

    С марта 2021 года занимал должность заместителя руководителя ДЭР по Туркестанской области.


    Теги:
    Назначения Жамбылская область
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