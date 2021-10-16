20:05, 15 Октябрь 2021 | GMT +6
Назначен руководитель департамента экономических расследований по городу Нур-Султану
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, по согласованию с Администрацией Президента РК, на должность руководителя департамента экономических расследований по городу Нур-Султану назначен Бижанов Кайрат Жакиянович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.
Кайрат Бижанов трудовую деятельность начал в 1994 году в органах налоговой инспекции Костанайской области.
Прошел путь от инспектора районной налоговой инспекции до руководителя областного департамента.
В разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям.
Работал на иных руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного Суда РК.
С июня 2019 года – руководитель департамента экономических расследований по Атырауской области.