Назначен руководитель департамента экономических расследований по городу Нур-Султану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, по согласованию с Администрацией Президента РК, на должность руководителя департамента экономических расследований по городу Нур-Султану назначен Бижанов Кайрат Жакиянович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Кайрат Бижанов трудовую деятельность начал в 1994 году в органах налоговой инспекции Костанайской области.

Прошел путь от инспектора районной налоговой инспекции до руководителя областного департамента.

В разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям.

Работал на иных руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного Суда РК.

С июня 2019 года – руководитель департамента экономических расследований по Атырауской области.



