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    20:05, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Назначен руководитель департамента экономических расследований по городу Нур-Султану

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, по согласованию с Администрацией Президента РК, на должность руководителя департамента экономических расследований по городу Нур-Султану назначен Бижанов Кайрат Жакиянович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    Кайрат Бижанов трудовую деятельность начал в 1994 году в органах налоговой инспекции Костанайской области.

    Прошел путь от инспектора районной налоговой инспекции до руководителя областного департамента.

    В разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям.

    Работал на иных руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного Суда РК.

    С июня 2019 года – руководитель департамента экономических расследований по Атырауской области.



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