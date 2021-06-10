РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Назначен руководитель департамента экономических расследований по городу Алматы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Жаната Элиманова на должность руководителя департамента экономических расследований по городу Алматы назначен Кудайбергенов Емберген Сакенович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агенства.

    Емберген Кудайбергенов трудовую деятельность начал в 1997 году в органах внутренних дел.

    В разные годы работал на руководящих должностях в органах финансовой полиции, в Карагандинской академии МВД РК, в органах по управлению госимуществом.

    С февраля 2020 года занимал должность руководителя ДЭР по Жамбылской области.


    Теги:
    Назначения Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!