Назначен руководитель департамента экономических расследований по городу Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Жаната Элиманова на должность руководителя департамента экономических расследований по городу Алматы назначен Кудайбергенов Емберген Сакенович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агенства.

Емберген Кудайбергенов трудовую деятельность начал в 1997 году в органах внутренних дел.

В разные годы работал на руководящих должностях в органах финансовой полиции, в Карагандинской академии МВД РК, в органах по управлению госимуществом.

С февраля 2020 года занимал должность руководителя ДЭР по Жамбылской области.