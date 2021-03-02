АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Назначен руководитель департамента экономических расследований по Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приказом председателя Агентства РК по финансовому мониторингу руководителем департамента экономических расследований по Атырауской области Агентства РК по финансовому мониторингу назначен Кайрат Бижанов.

Кайрат Бижанов родился в 1969 году в Костанайской области. Общий стаж в правоохранительных органах более 21 года - в финансовой полиции и органах прокуратуры. Из них 16 лет на руководящих должностях.