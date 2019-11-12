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Назначен руководитель департамента экономических расследований Актюбинской области

12 Ноября 2019 14:12
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Назначен руководитель департамента экономических расследований Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На совещании в акимате аким области Ондасын Уразалин представил нового руководителя областного департамента экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК Жениса Елемесова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он был назначен приказом заместителя Премьер-Министра – министром финансов РК Алихана Смаилова.

41-летний Женис Елемесов является выпускником Казахского экономического университета им.Т. Рыскулова, Казахской государственной юридической академии, Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал инспектором управления по раскрытию экономических преступлений департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматинской области. Работал начальником отдела Управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматинской области, заместителем начальника финансовой полиции по г. Астане, начальником департаментов досудебного расследования Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, расследований Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Назначения,
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Автор:

Самал Ендибаева

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