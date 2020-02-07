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вчера 21:56
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вчера 19:53
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вчера 16:22
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Назначен руководитель департамента экологии Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Руководителем департамента экологии Павлодарской области назначен Ильяс Курамысов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭГПР РК.
Ильяс Шойбекович Курамысовродился в 1984 году. Имеет высшее образование по специальности юрист, экономист.
Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом прокуратуры Южно-Казахстанской области.
С 2005 по 2020 гг. работал помощником прокурора Сарыагашского района, Енбекшинского района города Шымкент прокуратуры Южно-Казахстанской области, помощником прокурора города Талдыкорган прокуратуры Алматинской области, прокурором управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Алматинской области, старшим помощником прокурора Алматинской области, помощником Генерального прокурора Республики Казахстан, руководителем Аппарата прокуратуры города Астаны, генеральным директором ТОО «Первая ветровая электрическая станция» АО «Самрук-Энерго», старшим помощником прокурора Павлодарской области, руководителем государственно-правового отдела акимата ЮКО, руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЮКО, в последующем Туркестанской области.
До назначения работал советником министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Нового руководителя коллективу представил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов.
Фото: aigak.kz
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