Назначен руководитель департамента экологии Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Руководителем департамента экологии Павлодарской области назначен Ильяс Курамысов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭГПР РК.

Ильяс Шойбекович Курамысовродился в 1984 году. Имеет высшее образование по специальности юрист, экономист.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом прокуратуры Южно-Казахстанской области.

С 2005 по 2020 гг. работал помощником прокурора Сарыагашского района, Енбекшинского района города Шымкент прокуратуры Южно-Казахстанской области, помощником прокурора города Талдыкорган прокуратуры Алматинской области, прокурором управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Алматинской области, старшим помощником прокурора Алматинской области, помощником Генерального прокурора Республики Казахстан, руководителем Аппарата прокуратуры города Астаны, генеральным директором ТОО «Первая ветровая электрическая станция» АО «Самрук-Энерго», старшим помощником прокурора Павлодарской области, руководителем государственно-правового отдела акимата ЮКО, руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЮКО, в последующем Туркестанской области.

До назначения работал советником министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Нового руководителя коллективу представил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов.