Назначен руководитель департамента бюро Национальной статистики по Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя Национального бюро статистики Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам на должность руководителя департамента Национального бюро статистики по Кызылординской области назначен Абсултанов Кайрат Байгабылович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.



«Кайрат Байгабылович-квалифицированный кадр, хорошо знакомый с социально-экономической ситуацией региона, который вырос на государственной службе. До этого он успешно трудился в органах статистики и других важных отраслях. В реализации государственных задач большое значение имеют открытость, достоверность и качество данных.

Наряду с формированием статистических данных в регионе необходимо реализовать новые проекты, направленные на цифровизацию. Кайрат Байгабылович на новой должности будет обеспечивать накопление, регистрацию и своевременное обновление важных информационно-статистических баз данных о социально-экономическом положении региона, а также осуществлять проведение национальных переписей, распространение официальной статистической информации», - сказал глава региона.

Кайрат Байгабылович родился в 1977 году в Казалинском районе. Окончил университет «Болашак» по специальностям «Финансы» и «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 1994 году специалистом товарищества с ограниченной ответственностью «Бозколь». С 2003 по 2007 годы работал главным специалистом Казалинского районного управления статистики, руководителем Жалагашского районного управления статистики, заместителем начальника Управления статистики Кызылординской области. В 2007-2010 годы занимал должности различного уровня в банке второго уровня и частном секторе. В 2010-2017 годах координировал работу жилого сектора города Кызылорда в качестве главного специалиста, заведующего сектором, руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.

С 2017 по 2021 годы работал заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области, директором Управления делами акимата Кызылординской области.

С 2021 года до сегодняшнего дня занимал должность заместителя акима Аральского района.