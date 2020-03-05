Назначен руководитель ДЧС Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Приказом министра внутренних дел РК руководителем департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области назначен Маргулан Аманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первый заместитель председателя Комитета чрезвычайных ситуаций МВД РК Марат Кульдиков представил личному составу гарнизона Актюбинской области нового руководителя.

Маргулан Аманбаев родился в 1973 году в селе Дружба, Жаны-Аркинского района, Карагандинской области.

В 1995 году окончил Жезказганский горно-технический институт, в 2007 году Кокшетауский технический институт МЧС РК, по специальностям: «промышленное и гражданское строительство» и «пожарная безопасность».

В органах государственной противопожарной службы служит с мая 2000 года. С 2012 года по 2015 год занимал должность начальника управления по чрезвычайным ситуациям района «Алматы» ДЧС Астаны.

С 2015 года до 2016 года занимал должность начальника ГУ «СП и АСР» ДЧС Астаны. С 2016 года по февраль текущего года занимал должность заместителя руководителя ДЧС по городу Нур-Султан.

За достигнутые успехи в работе и добросовестное исполнение служебных обязанностей награжден нагрудным знаком «Төтенше жағдайлар жүйесіне еңбегі сіңген қызметкер» III степени, медалью «Мінсіз қызметі үшін» III степени, медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», благодарственным письмом Президента Республики Казахстан, почетной грамотой министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.