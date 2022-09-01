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Назначен руководитель Атырауского областного историко-краеведческого музея

Автор:  
Виктор Сутягин
1 Сентября 2022, 20:23
Назначен руководитель Атырауского областного историко-краеведческого музея

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Руководителем Атырауского областного историко-краеведческого музея назначен Мухамбеткали Кипиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свою трудовую деятельность Мухамбеткали Кипиев начал в 1994 году с должности организатора в областном центре организации услуг народного творчества и культурного досуга, где проработал до 2005 года. Работал фотографом-оператором областного историко-краеведческого музея, ведущим научным сотрудником, заведующим отделом этнографии и археологии, главным специалистом по охране историко-культурного наследия, заместителем директора учреждения.

С 2005 по 2010 год занимал должности заместителя начальника областной государственной инспекции по охране, восстановлению и использованию историко-культурного наследия, начальника инспекции, директора областного историко-краеведческого музея.

В 2010-2019 годы работал в Центральном государственном музее РК руководителем отделения учета, хранения и реставрации фондов, первым заместителем генерального директора Казахского научно-исследовательского института культуры. С июня 2019 года по настоящее время работал руководителем Государственной инспекции по охране, восстановлению и использованию историко-культурного наследия Атырауской области.


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