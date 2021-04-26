Назначен руководитель аппарата акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кадровые перемещения продолжаются в акимате Жамбылской области. Медетов Расул Махмудович назначен руководителем аппарата акима Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением акима Жамбылской области Медетов Расул Махмудович назначен руководителем аппарата акима Жамбылской области.

35-летний Расул Медетов состоит в Президентском молодежном кадровом резерве.

Высшее образование получал в нескольких казахстанских и зарубежных вузах. В 2008 году окончил Алматинскую юридическую академию по специальности «Юриспруденция», в 2010 году - Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза» по специальности «Экономика», в 2013 году - Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Юриспруденция и политология» (магистратура), в 2016 году - Университет Шеффилда (Великобритания) по специальности «Управление и государственная политика» (магистратура).

Трудовую деятельность начал в 2009 году ведущим специалистом военного суда Алматинского гарнизона.

В разные годы работал главным экспертом Комитета по судебному администрированию, экспертом секретариата Председателя Верховного Суда, главным экспертом, главным консультантом отдела внутреннего контроля департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК, заместителем руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области, заместителем директора департамента государственных услуг Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Возглавлял департаменты Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области и Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Атырауской области.

С января 2020 года по сегодняшний день занимал должность директора департамента партнерства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Ранее сообщалось, что в акимате Жамбылской области назначен заместитель главы региона по вопросам сельского хозяйства.