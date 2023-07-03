Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима Актюбинской области руководителем аппарата акима области назначен Досхан Амир. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Досхан Амир - выпускник Алматинского университета энергетики и связи, Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Алматы Менеджмент университета, Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 2012 году, работал в различных коммерческих структурах.

С 2018 года занимал должности заместителя руководителя управления делами акимата Мангистауской области, заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области, заместителя директора департамента стратегического планирования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, заместителя директора департамента стратегического планирования и проектного управления Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

До назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Актюбинской области.