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Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Июля 2023, 15:32
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области Фото: gov.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима Актюбинской области руководителем аппарата акима области назначен Досхан Амир. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Досхан Амир - выпускник Алматинского университета энергетики и связи, Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Алматы Менеджмент университета, Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 2012 году, работал в различных коммерческих структурах.

С 2018 года занимал должности заместителя руководителя управления делами акимата Мангистауской области, заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области, заместителя директора департамента стратегического планирования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, заместителя директора департамента стратегического планирования и проектного управления Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

До назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Актюбинской области.


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