Назначен руководитель АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Еркин Шаймагамбетов назначен председателем Правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нового руководителя коллективу представил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азамат Батыркожа. «Еркин Мустафевич начинал свою трудовую деятельность на космодроме Байконур, 22 года работает в системе Казкосмоса, успешно возглавлял Аэрокосмический комитет. Символично, что решение единственного акционера о его назначении на должность руководителя компании, на которую возлагаются большие и ответственные задачи по созданию космических технологий Казахстана, пришлось на 12 февраля – именно в этот день 65 лет назад были подписаны документы о создании космодрома «Байконур», - отметил вице-министр.

В свою очередь, Еркин Шаймагамбетов поблагодарил руководство министерства за оказанное доверие. «Байконур – это действительно большая школа жизни и знаний, которая всегда помогает мне в работе», - ответил он.

Еркину Шаймагамбетову 45 лет, родился 7 июня 1974 года в поселке Тасбугет Сырдаринского района Кзыл-Ординской области КазССР.

Женат, имеет сына.

В 1998 году окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «Космические летательные аппараты и разгонные блоки».

С марта 1998 года начал трудовую деятельность в Управлении космодрома «Байконур» Национального аэрокосмического агентства Министерства науки – Академии наук РК в должности главного специалиста отдела по контролю условий эксплуатации объектов космодрома «Байконур» (г. Байконыр). В ноябре 1998 года назначен начальником данного отдела.

В 2005 году назначен начальником Управления космодрома «Байконур» Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В 2006 году назначен заместителем Председателя Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В июне 2007 года назначен заместителем Председателя Национального космического агентства Республики Казахстан.

В октябре 2014 года назначен заместителем Председателя Аэрокосмического комитета МИР РК.

В сентябре 2016 назначен Председателем Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С ноября 2016 по май 2019 года Председатель Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

С июня 2019 по настоящее время советник министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Имеет награды: медаль «Ерен еңбегі үшін», медаль «Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл».