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Назначен ректор Западно-Казахстанского медуниверситета имени М. Оспанова

Редактор:  
Алла Серикбаева
7 Сентября 2022, 16:06
Назначен ректор Западно-Казахстанского медуниверситета имени М. Оспанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Республиканской комиссии по определению кандидатов на должности председателей правления – ректоров некоммерческих акционерных обществ и приказом Министра здравоохранения РК Асет Калиев назначен председателем правления - ректором НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Асет Калиев окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности «врач-хирург». По окончании вуза в 1997 году трудовую деятельность начал клиническим ординатором кафедры госпитальной хирургии Актюбинской государственной медицинской академии. Затем учился в аспирантуре Актюбинской государственной медицинской академии. Является доктором медицинских наук.

В разные годы работал врачом-хирургом, заведующим отделением больницы скорой медицинской помощи города Актобе, ассистентом кафедры хирургии Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. Марата Оспанова.

С 2008 по 2014 год - занимал должности главного специалиста (главного хирурга), руководителя отдела, заместителя руководителя управления здравоохранения акимата Актюбинской области.

С 2014 по 2020 год – руководитель управления здравоохранения акимата Актюбинской области.

С июля по сентябрь 2020 года - советник акима Жамбылской области по вопросам здравоохранения.

С сентября 2020 и до настоящего назначения возглавлял управление здравоохранения Жамбылской области.

Обладатель медали «Ерен еңбегі үшін», «Отличник здравоохранения».


Фото: пресс-служба Минздрава РК





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