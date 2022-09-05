Назначен ректор Карагандинского медуниверситета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра здравоохранения РК Анар Турмухамбетова назначена председателем правления-ректором некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Караганды» (НАО «МУК»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Турмухамбетова Анар Акылбековна в 1992 году с отличием закончила лечебный факультет Карагандинского государственного медицинского института.

По окончанию в 1994 г. клинической ординатуры на кафедре госпитальной терапии КГМИ продолжила научно-педагогическую деятельность ассистентом кафедры внутренних болезней.

В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности «лучевая диагностика, лучевая терапия».

С 2000 года заведовала кафедрой лучевой диагностики факультета усовершенствования врачей Казахской государственной медицинской академии.

С 2007 г. руководила отделом лучевой диагностики и ядерной медицины Республиканского диагностического центра г. Астана. С 2010-го по 2012-ый работала в качестве ученого секретаря Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

С сентября 2012 г. - проректор по научной работе КМУ.

С 2016 по 2019 гг. являлась проректором по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству КГМУ.

С 2019 г. работала проректором по стратегическому развитию и науке НАО «МУК».

Прошла обучение в Колумбийском университет (США) по менеджменту научных исследований в 2007 г. С этого времени активно внедряет международные стандарты научных исследований в здравоохранение. Читает лекции по клинической эпидемиологии и биостатистике в Республиканском центре развития здравоохранения, Медицинском университете «Астана». Участвует в научной экспертизе научно-технических программ, проектов. Обучалась в Европейской школе радиологов (г.Грац, Австрия).

В 2010 г. защитила докторскую диссертацию по специальности «лучевая диагностика, лучевая терапия».

А. Турмухамбетовой на протяжении многих лет ведутся исследования в области остеопороза, прикладных аспектов использования лучевой диагностики в клинической практике.

Является главным редактором журнала «Медицина и экология», автором 1 монографии и 1 учебного пособия, свыше 50 печатных работ, 2 патентов. Член Европейского общества радиологов, Ассоциации рентгенрадиологов Казахстана.

За заслуги в области развития медицины и медицинской науки Республики Казахстан награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Казахстан», почетным грамотами Министра здравоохранения Республики Казахстан.

Фото: qmu.edu.k











