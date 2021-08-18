Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Приказом генерального прокурора Республики Казахстан прокурором города Косшы Акмолинской области назначен Ерболат Жүсіп, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Жүсіп Ерболат Еркінұлы родился в 1979 году. Окончил Казахскую юридическую академию по специальности «Правоведение».

Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году.

«Занимал должности начальника отдела западной региональной транспортной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Акмолинской области, главной транспортной прокуратуры, прокурора Уалихановского района СКО, начальника управления – руководителя аппарата прокуратуры Акмолинской области», - отметили в ведомстве.

Классный чин – советник юстиции.

Напомним, 27 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области, в соответствии с которым село Косшы Целиноградского района приобрело статус города областного значения.