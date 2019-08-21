Назначен прокурор города Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прокурором города Кокшетау назначен Дастан Турсынов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

«Приказом Генерального прокурора от 20 августа текущего года прокурором города Кокшетау назначен Дастан Турсынов», - отметили в ведомстве.

Дастан Турсынов родился в 1981 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности «Правоведение». Службу в органах прокуратуры начал в 2005 году.

В разное время занимал должности прокурора, старшего прокурора управления, начальника отдела прокуратуры Алматинской области, был прокурором Алакольского района этой области.

«С сентября 2018 года работал в Генеральной прокуратуре. Классный чин - советник юстиции», - добавили в прокуратуре Акмолинской области.