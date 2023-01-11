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Назначен прокурор города Атырау

11 Января 2023, 21:10
Назначен прокурор города Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан Айтимов Руслан Утегенович назначен прокурором города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руслан Айтимов родился в 1981 году. В органах прокуратуры с 2004 года.
В разные годы занимал должности помощника прокурора Курмангазинского района, помощника прокурора г.Атырау, прокурора отдела прокуратуры Атырауской области, заместителя специализированного природоохранного прокурора Атырауской области, помощника прокурора Атырауской области, начальника управления прокуратуры Атырауской области.
С августа 2019 года по настоящее время работал прокурором Исатайского района Атырауской области.
Классный чин – советник юстиции.


Фото: пресс-служба прокуратуры Атырауской области



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